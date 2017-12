Brilla il Judo Kodokan Empoli a Terranuova Bracciolini

Ultima gara dell’anno per la Società Empolese Domenica 17 Dicembre. Organizzati dalla IZUMO SPORT Asd di Montevarchi, si sono disputate a Terranuova Bracciolini (AR) il XLIX Trofeo W. Malatesti (per le categorie maschili) e la XXXIX Coppa Ceracchini (per quelle femminili).

La nostra associazione ha partecipato con un folto gruppo di atleti visto che la manifestazione era aperta tutte le classi di età. Tra i più giovani (Esordienti) ottima la prestazione di PARRI Davide e MANENTI Giulio entrambi sul gradino più alto del podio e quella di LIPPI Gherardo che ha conquistato una bellissima e meritata medaglia di bronzo.

Nella classe Cadetti spicca la prestazione di FAGGIOLI Lucrezia che conquista la medaglia d’oro nella categoria – 70 Kg., ma anche il bronzo conquistato da TOSI Lorenzo, alla sua prima gara nella categoria – 60Kg. Degne di nota infine le prestazioni di PACI Adriano e MANENTI Tommaso, che con i loro quinti posti si sono fermati ad un soffio dall’ambito podio.

Tra i più grandi (junior senior) ancora una bellissima prestazione di CALORE Elias primo nella categoria – 66 kg. e di TOSI Lorenzo bronzo nei – 73 Kg. Apprezzabili anche le prestazioni di TOMBELLI Niccolo’, FOLINO Leonardo, FAGGIOLI Cosimo e ATERELLI Matteo che, pur concludendo la loro gara nelle fasi preliminari, hanno contribuito a portare punti alla squadra consentendo all’ASD Judo Kodokan Empoli di piazzarsi al terzo posto nella classifica generale per società.

Fonte: Judo Kokodan Empoli - Ufficio Stampa

