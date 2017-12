Cittadella dello Sport: 1,2 milioni di euro di finanziamento dal Cipe

Il Progetto della 'Cittadella dello Sport' illustrato pochi giorni fa dal sindaco Luca Menesini ha ottenuto un finanziamento di 1 milione e 200 mila euro da parte del Cipe al quale l'amministrazione comunale aveva inviato il masterplan dell'opera (vista l'importanza del progetto il Comune ha partecipato a più bandi per avere più possibilità) al fine di ottenere risorse per la realizzazione di un'opera che le molte realtà sportive di Capannori e di tutta la Piana di Lucca attendono da molti anni. Opera che sorgerà nell’area in cui oggi c’è il campo sportivo e la piscina comunale e che sarà realizzata in due lotti.

“Il finanziamento del Cipe per la 'Cittadella dello sport' è un'ottima notizia che premia il nostro impegno e ci riempie di soddisfazione - commenta il sindaco Luca Menesini -. Queste risorse ci consentono di trasformare in realtà un sogno che Capannori ha da molti anni. Sarà infatti possibile costruire a partire dal 2018 il primo lotto di un impianto sportivo all'avanguardia, efficiente e bello per il calcio e per tanti sport ritenuti minori ma che invece reputo importanti per dare ai giovani più possibilità di scelta tra le discipline sportive da praticare. Si tratta di un passo concreto per creare un luogo di tutti gli sport che ci consentirà di essere ancora più strategici e baricentrici per molte realtà sportive del comprensorio. La 'Cittadella dello Sport' poiché darà la possibilità a tantissimi tipi di sport di ritrovarsi nella stessa area sarà un luogo importante anche dal punto di vista sociale, dove i ragazzi potranno incontrarsi e conoscersi, e dal punto di vista educativo, poiché lo sport è un mezzo che diffonde valori importanti. Ringrazio il senatore Andrea Marcucci per averci segnalato il bando del Cipe per lo sport”.

Il primo lotto dei lavori della Cittadella dello Sport di Capannori, per un importo complessivo di 1 milione e 500 mila euro (300 mila euro saranno a carico del Comune), prevede: riqualificazione campo di calcio, completo rifacimento degli spogliatoi e delle tribune; realizzazione di una pista di atletica in cui praticare la corsa, la corsa a ostacoli e la corsa a staffetta; lo spazio per il lancio del peso, il lancio del disco, il lancio del martello e il lancio del giavellotto; lo spazio per il salto in alto e quello per il salto con l’asta e il salto in lungo; la realizzazione di una pista per la corsa in bicicletta e lo skiroll.

Una volta realizzato il primo lotto, per la seconda parte degli interventi l’amministrazione comunale ipotizza di procedere con un’impostazione mista pubblico-privato, che fa parte di un percorso di variante urbanistica. Con il secondo lotto, si realizzeranno una piscina all’aperto, una palestra al chiuso al cui interno si potrà patricare judo, ping pong, arrampicata, due campi da calcio a cinque e a sette, basket, skate, tennis, una bocciofila e fitness.

