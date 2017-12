'La Fornace Ricevimenti' al Modigliani Forum di Livorno per il catering di 'Panariello sotto l’albero'

In occasione dello spettacolo di Giorgio Panariello “Panariello sotto l’albero”, trasmesso giovedì (21.12) in diretta Rai Uno, “La Fornace Ricevimenti” di Montelupo Fiorentino ha curato il servizio catering dell'area hospitality, pre-show ed after-show, in cui anche Giorgio Panariello ha cenato. Presente tra gli ospiti Paolo Ruffini. Un altro prestigioso incarico per La Fornace, che negli ultimi anni si è contraddistinta valorizzando la seicentesca struttura di Montelupo Fiorentino (loc. Sammontana) come esclusivo spazio eventi per aziende e privati.

Due importanti realtà toscane hanno lavorato per lo spettacolo al Modigliani Forum di Livorno: accanto alla “Fornace Ricevimenti”, l’azienda di arredamenti Chelini, con sede a Vinci, è stata infatti scelta per allestire l’area hospitality dello spettacolo, dedicata agli incontri tra ospiti, autorità e pubblico, prima e dopo lo show.

Premiata la qualità nel servizio e attenzione al dettaglio che lo staff della Fornace, in collaborazione con la Galasso Eventi, mette da sempre al centro della propria missione aziendale.

Fonte: Ufficio Stampa

