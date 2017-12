L'associazione di street food ambulanti: "Tariffe esorbitanti per l'evento a Montecatini"

Con la nostra associazione - FOODEVER – Ethical Street Food – composta da operatori ambulanti del settore street food, abbiamo sollecitato il Comune di Montecatini a prendere visione del problema delle tariffe esorbitanti che ci vengono richieste per la partecipazione all'evento di Street'n Food, una ditta privata di organizzazione eventi che ha già organizzato le scorse edizioni del Festival Street Food di Montecatini.

L'evento in oggetto ha avuto un discreto successo di presenze, che noi come associazione riconosciamo senza problemi, ma le tariffe che ci vengono richieste sono per noi economicamente insostenibili. Si parla di cifre che si aggirano sui 1400 euro più iva, per 3 giorni di evento.

La nostra associazione nasce appunto con l'intento di porre delle limitazioni alla moda, che ha preso piede da qualche tempo, di demandare del tutto l'organizzazione degli eventi pubblici a ditte private, che poi ricaricano interamente su noi operatori/lavoratori tutti i costi sostenuti per l'evento.

Francamente, noi non ci possiamo ritenere dei semplici clienti, in quanto siamo operatori economici con un ruolo sociale, che dovrebbe anche esser riconosciuto dai Comuni che ci rilasciano le licenze per la nostra attività. Conseguentemente a questa valutazione, crediamo che sia onere dei Comuni stessi provvedere a darci la possibilità di fruire di spazi di lavoro, senza dover sottostare alla copertura totale dei costi sostenuti, in quanto gli eventi pubblici che ci coinvolgono producono effetti sull'intero tessuto sociale ed economico delle città, apportando potenziali clienti anche agli esercizi stanziali del territorio.

I tributi, le tasse e i contributi che versiamo per la nostra attività dovrebbero quindi servire anche a coprire, almeno in parte, i costi correlati all'organizzazione degli eventi cittadini, sia che siano gestiti da ditte private, che direttamente dalle istituzioni locali.

Per l'evento in oggetto, il Festival di Street Food che si terrà il prossimo Maggio a Montecatini Terme, riteniamo che il Comune di Montecatini possa fare qualcosa in più, aiutandoci con la finalità di calmierare le tariffe a cui siamo sottoposti, anche provvedendo a coinvolgere le Fondazioni locali, dato che l'evento comunque ha un buon successo sul territorio di sua competenza.

E' di interesse generale che l'evento abbia luogo e si svolga in un clima di totale soddisfazione da parte di tutti, senza doversi per forza macchiare di sfruttamento nei confronti di una determinata categoria di lavoratori. L'organizzatrice dell'evento si è detta disponibile a percorrere anche nuove strade con l'intento di venire incontro alle nostre esigenze. Il Comune di Montecatini è chiamato da noi a farsi carico del problema che abbiamo sollevato.

