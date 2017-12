Nella vecchia fattoria, ecco i laboratori per bambini che coniugano le tradizioni della Val d’Orcia

Il Sindaco Agnelli: «Un modo per offrire un supporto alle famiglie e per consentire ai bambini di seguire percorsi ad alto valore educativo, senza dimenticare la componente della socializzazione e della interazione».

Un'attività innovativa e sperimentale che unisce le tradizioni della Val d'Orcia con i più attuali temi relativi ad ambiente e territorio e fornisce un supporto alle famiglie che lavorano. A partire dalle festività natalizie e per tutti i ponto scolastici e festivi fino al mese di maggio arriva “Nella vecchia fattoria”, laboratori invernali per bambini di età compresa tra i 3 e i 10 anni (per un totale di 15 posti.

«Prosegue l'impegno – spiega il Sindaco Valeria Agnelli - di promozione di iniziative ricreative ed educative, con particolare attenzione ai più piccoli ed ai ragazzi. Un modo per offrire un supporto alle famiglie e per consentire ai bambini di seguire percorsi ad alto valore educativo, senza dimenticare la componente della socializzazione e della interazione».

Il progetto, presentato dalla Cooperativa La Ginestra, sarà attivo tutti i fine settimana ed i giorni di non svolgimento delle attività scolastiche, dalle ore 7.30 alle ore 17.00, nella ludoteca della biblioteca comunale. I bambini potranno svolgere vari tipi di attività, come manipolazione e gioco simbolico, cooking class, laboratori creativi, ascolto di storie, visione di filmati sui temi del progetto, attività teatrale ed espressiva. Il costo del servizio, a carico delle famiglie, varia a seconda del pacchetto orario scelto.

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi alla Cooperativa Sociale la Ginestra, ai seguenti contatti: Amedeo Rosignoli 3331036458; coopsoc.laginestra@gmail.com

Fonte: Comune di San Quirico d'Orcia - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di San Quirico d'Orcia