Partiti i lavori di riqualificazione dei bagni pubblici in piazza Sant’Omobono

Chi passa in questi giorni dalla piazza Sant’Omobono non può non vedere i pannelli del cantiere appena montato, ingentiliti dai disegni degli studenti del Russoli.

I più contenti sono i commercianti della zona che vedono, dopo il risanamento del vicolo del Vigna e in attesa della riqualificazione di piazza delle Vettovaglie e via Notari, “il segno di un cambio di verso”. “Saremo in grado di fornire un servizio indispensabile ai clienti, anche nelle ore notturne”, affermano. I residenti della zona: ”Siamo molto soddisfatti; il rifacimento dei servizi igienici è una piccola cosa, ma importantissima. Ora va affrontato il nodo della gestione e degli orari”.

Per l’Amministrazione “i bagni di piazza si uniranno a quelli di piazza XX settembre, oggi funzionanti e per i quali sarà bandita presto la gara per la gestione”. Spiega l’architetto Roberto Pasqualetti: ”I bagni saranno 5, 2 a ingresso libero e 3 controllati”. La gestione sarà garantita da Comune di Pisa, AVR e Comitato di piazza.

“I lavori – spiega l’assessore Andrea Serfogli – erano attesi da anni. Grazie alla collaborazione da parte dell’Associazione delle Vettovaglie, abbiamo mantenuto l’impegno di aprire il cantiere prima della fine dell’anno. L’intervento durerà 2 mesi e prevede servizi per disabili, per uomini e donne, aperti per tutta la notte. Entro fine anno saranno poi affidati i lavori di riqualificazione dell’interna piazza e di via Notari, grazie al contributo di 430mila euro da parte della Fondazione Pisa, che prevedono il rifacimento del lastricato, del loggiato, delle colonne, del porticato di piazza delle Vettovaglie”.

Per il sindaco di Pisa Marco Filippeschi: ”Per una città popolata da giovani e turisti, oltre che naturalmente dai residenti, quella in corso di recupero è un opera che sta a significare come a questa Amministrazione stia a cuore la possibilità di rendere vivibile per tutti il Centro Storico. Con la prossima riqualificazione di piazza delle Vettovaglie potremo pensare a realizzare un percorso alternativo rispetto all’asse commerciale principale che passa da Borgo Stretto, deviando il flusso di turisti in piazza delle Vettovaglie. Ringrazio la Fondazione Pisa e la Prefettura per la collaborazione e il contributo in questo senso ”.

“Chiediamo alle associazioni dei commercianti e del quartiere – ha aggiunto il Vicesindaco Paolo Ghezzi - di collaborare tutti insieme affinchè si intensifichi il cambiamento dell’offerta commerciale presente in piazza e soprattutto della modalità di fruizione dei luoghi”.

Brindisi, all’inizio dei lavori, da parte del Comitato Vettovaglie: ”Le iniziative del Comune e delle Forze dell’Ordine hanno permesso di espellere le attività illegali per gran parte della giornata. I bagni aiutano nel tentativo di rendere sicura anche la serata e la notte. Siamo molto soddisfatti –a dell’inizio dei lavori e ringraziamo l’assessore Serfogli per l’impegno mantenuto”.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

