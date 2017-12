Sant'Egidio Firenze, "A Natale aggiungi un posto a tavola"

Fervono i preparativi nella Basilica di San Lorenzo. Basta mandare un sms o una telefonata da rete fissa al 45568, dal 10 al 25 dicembre, per aiutare a preparare i pranzi della Comunità per i poveri Donare il Natale ai poveri, ai senzatetto, alle famiglie in difficoltà, agli anziani soli è l'obiettivo della campagna di raccolta fondi 'A Natale, aggiungi un posto a tavola' della Comunità di Sant'Egidio, a cui si può contribuire con un sms o una chiamata da rete fissa al 45568 dal 10 al 25 dicembre.

Anche la Comunità di Firenze, intanto, in collaborazione con il parroco don Marco Viola e l'Arcidiocesi, sta preparando a Firenze il Pranzo di Natale che si terrà nella Basilica di San Lorenzo il 25 dicembre, alle ore 13 con i volontari e le persone (anziani, senza dimora, migranti, Rom) con cui la comunità è in amicizia durante tutto l'anno.

Al pranzo, nei locali della basilica di San Lorenzo, parteciperà anche il cardinale Betori. Il primo gennaio, Giornata Mondiale per la Pace, la Comunità organizza come ogni anno un corteo per la Pace nelle vie di Firenze: partenza alle 17 da piazza Madonna della Neve.

