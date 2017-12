Tecnologie e servizi innovativi al Centro Medico Specialistico inaugurato in Versilia

Radiologie e radiografie a domicilio, con referti consegnati entro 24 ore; medicina estetica non invasiva; riabilitazione del pavimento pelvico per traumi post parto o problemi dovuti alla menopausa. Sono solo alcuni questi, degli innovativi servizi sanitari finalmente disponibili anche in Versilia grazie al nuovo Centro Medico Specialistico Versilia, inaugurato venerdì 22 dicembre in via del Secco 43 a Lido di Camaiore.

Taglio del nastro in grande stile ieri per il rinato centro sanitario. Presenti oltre all'intero staff della struttura con il direttore sanitario prof. Alessandro Battaglia in prima fila, diversi rappresentanti delle istituzioni civili e militari locali, tra cui il sindaco di Camaiore Alessandro Del Dotto. “Sono particolarmente felice che questo pezzo di Lido torni a vivere con un luogo che offre servizi importanti per la sanità. Oggi – ha detto il primo cittadino - è un giorno importante anche dal punto di vista occupazionale: ho visto molti giovani medici e tecnici, indice della volontà di innovazione anche in termini di professionalità coinvolte”.

La nuova struttura porterà innovazione e servizi complementari a quelli già presenti in ambito medico-sanitario. Le attività offerte vanno vanno dalla diagnostica radiologica, ecografica ed ecocolordoppler vascolare, alla specialistica riabilitativa in ambito neurologico, ortopedico e traumatologico, neuropsicologico, logopedico, nutrizionale, cardio-respiratorio, alla riabilitazione estetica ed ai corsi collettivi. Il Csm vanta delle vere e proprie eccellenze. Tra queste la possibilità di ottenere a domicilio una radiografia o una ecografia. Nel primo caso il referto è immediato, nel secondo bastano 24 ore. Esclusiva della struttura per la zona della Versilia il reparto di riabilitazione in medicina estetica non invasiva proposta dalla dottoressa Valentina Ghironi: un tipo di medicina estetica che rispetta i canoni naturali della bellezza senza stravolgerli. Così come esclusivo il servizio di riabilitazione del pavimento pelvico di cui si occupa la dottoressa Tiziana Pardini: una terapia che sfrutta da una parte esercizi fisici studiati ad hoc, dall'altra sofisticate tecnologie come la riadiofrequenza e l’elettroporazione, il biofeedback e l'elettroterapia attraverso sonde indolori.

Valori di fondo del CMS Versilia vogliono essere la cura della persona, prima ancora della sua patologia, la presa in carico con cortesia ed attenzione e l’offerta di un percorso completo verso il benessere. Significativo è anche la presenza di un team di psicologi e neuropsicologi che possono prendere in trattamento le persone che hanno avuto problemi di salute e necessitano di sostegno psicologico che le accompagni nel percorso verso il benessere .

Presente alla cerimonia inaugurale anche una madrina d'eccezione, Anna Falchi, in veste di testimonial della Top Quality Group, che ha esposto la sua esperienza nel campo estetico e della cura del sé, come fonte di benessere. Le numerose persone che sono intervenute e che hanno affollato la struttura, hanno incontrato medici e tecnici, i quali hanno esposto le loro attività fornendo spiegazioni e prendendo i primi contatti con i pazienti.

