Auto nel Bisenzio: scatta l'allarme, ma il mezzo era lì da anni

I vigili del fuoco di Firenze, supportati da una squadra del nucleo sommozzatori, è intervenuta a Signa, in località S. Mauro, per un' autovettura avvistata da un passante nel fiume Bisenzio. Dalle verifiche effettuate da parte dei sommozzatori è stato appurato che non vi fossero persone all'interno e che l'auto si trova in quella posizione da diverso tempo. Viste le difficoltà operative per il recupero della vettura è stato deciso di pianificare lo stesso nei prossimi giorni con l'ausilio di mezzi meccanici. Sul posto anche i Carabinieri.

