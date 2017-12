Due bambine di 1 e 8 anni sono rimaste ferite in un incidente sulla strada provinciale del Cipressino a Paganico, intorno alle ore 13. L'auto era guidata dal padre delle piccole e si è schiantata contro un pino. Tutti gli occupanti della vettura sono stati soccorsi dal 118 e trasferiti all'ospedale Misericordia di Grosseto. Nessuno di loro in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi.

