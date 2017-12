Artigiano 70enne avvelenato e derubato, Confartigianato: "​Non abbassare la guardia durante le feste"​

“Vogliamo esprimere tutta la nostra vicinanza al nostro socio, un artigiano di via Baracca, che nei giorni scorsi è stato vittima di un bruttissimo episodio. Lo hanno infatti derubato, avvelenandolo e facendogli perdere conoscenza. É stato ricoverato in ospedale e per fortuna oggi è stato dimesso e potrà trascorrere il Natale in famiglia.”

E' quanto dichiarato dal Segretario Generale di Confartigianato Firenze Jacopo Ferretti in merito a quanto avvenuto nei giorni scorsi nel laboratorio di un fabbro saldatore in via Baracca a Firenze dove un artigiano di settant'anni è stato derubato da una donna che gli ha portato via il portafogli con bancomat e assegni e l'incasso della giornata. La moglie, insospettita del mancato ritorno a casa dell'artigiano, ha dato l'allarme e l'uomo é stato trovato svenuto in officina. Con la scusa di festeggiare il Natale e ringraziarlo per una commessa gli avevano offerto da bere avvelenandolo e facendogli perdere i sensi per agire indisturbati.

“Purtroppo – prosegue Ferretti - soprattutto in questi giorni di feste, non ci è permesso abbassare la guardia. La sicurezza è un diritto che deve essere garantito. Dobbiamo permettere a chi lavora anche in questi giorni, di poterlo fare in assoluta tranquillità. Poteva finire in tragedia e per fortuna così non è stato. Anche nel 2018 faremo dei focus sulle truffe che avvengono sul territorio e coinvolgeremo l'amministrazione. Questo ennesimo episodio di violenza conferma la necessità di maggiore sicurezza nella nostra città.”

Fonte: Confartigianato Firenze - Ufficio Stampa

