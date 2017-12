L’Abc Castelfiorentino batte la Pallacanestro Empoli 83-98

Dopo quello di Coppa Toscana anche il derby d’andata di campionato si tinge di gialloblu con l’Abc Castelfiorentino che batte la Pallacanestro Empoli per 83-98 facendo così il miglior regalo di Natale a tutti i propri tifosi.

I ragazzi di Paolo Betti portano a casa un match sempre condotto per tutti i quaranta minuti, con i padroni di casa che hanno rincorso cercando di riaprire i giochi negli ultimissimi giri di lancette, quando però l’Abc è stata brava a rispedire al mittente ogni tentativo biancoblu di rimettere tutto in discussione.

“Chiudiamo il 2017 con una grande vittoria” commenta coach Paolo Betti “perchè il derby si sa, vale sempre doppio. Abbiamo dato vita ad un’ottima prova soprattutto in fase offensiva, come dimostra il punteggio. Ci sono stati dei momenti di alti e bassi, ma in un derby l’adrenalina è talmente forte che ci può stare. Ogni volta però siamo comunque riusciti a reagire di fronte ad ogni tentativo di rientrare della Pallacanestro Empoli. Indubbiamente il nostro più bel regalo di Natale”.

“Non poteva esserci regalo più bello” sono le parole del direttore sportivo Alessio Belli “abbiamo giocato una buonissima gara, concedendo forse troppi punti ai nostri avversari, ma è stata una partita bella e intensa, giocata senza troppi tatticismi. Sono contento soprattutto perchè, a differenza della scorsa settimana contro il Pino, abbiamo iniziato subito con il piede giusto e con la giusta intensità, conducendo sempre la gara e portando a casa una vittoria più che meritata. Ottime anche le prove a livello individuale, come dimostrano i cinque uomini in doppia cifra. Indubbiamente la gara con cui chiudere al meglio il 2017 e da cui ripartire nel 2018”.

PALLACANESTRO EMPOLI – ABC CASTELFIORENTINO 83-98

Parziali: 16-22; 23-32 (39-54); 17-23 (56-77); 27-21 (83-98)

Pallacanestro Empoli: Gasperini 4, Balducci 11, Fantoni 17, Mencherini N. 3, Baroncelli 29, Barbetta, Cervigni, Scali 17, Doveri 2, Maio.ini. All: Paludi. Ass: Mostardi.

Abc Castelfiorentino: Montagnani 23, Belli E. 16, Belli A. 14, Tozzi 9, Ticciati, Papi 2, Meoni ne, Daly, Verdiani 12, Puccioni 7, Maestrini ne, Delli Carri 15. All: Betti. Ass: Manetti, Lazzeretti.

Arbitri: Mariotti di Cascina, Luppichini di Viareggio.

