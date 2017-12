Lavori di asfaltatura sul territorio comunale per 140mila euro

“140.000 euro i lavori di asfaltatura per la manutenzione delle strade del nostro comune in questo scorcio di fine anno. Sono infatti a buon punto i lavori di asfaltatura di un tratto di Via del Fosso a Montecalvoli. L'intervento eseguito si è concentrato sul tratto compreso tra il ponte del Collettore e l'incrocio con via Cinquecase. Non siamo intervenuti nella oggetto parte iniziale di Via del Fosso, dall'incrocio con via Francesca in direzione S. Donato, perché su tale tratto interverremo dopo che Acque spa avrà sostituito l'acquedotto.Sempre Acque spa ha iniziato i lavori propedeutici per la messa in sicurezza della zona interessata dalla frana di via S.Michele sulla strada provinciale n. 25 (Vicopisano-Santa Maria a Monte) che collega Ponticelli con la via di Bientina. Al termine dei lavori eseguiti da Acque spa seguiranno i lavori veri e propri, realizzati dalla Provincia, della sistemazione della frana che da alcuni anni ha ristretto la carreggiata di via S.Michele realizzati dalla Provincia di Pisa” dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici Maurizio Lucchesi.

“Lavori eseguiti dal comune sono quelli di un tratto di via S.Donato, dalla rotatoria di Ponticelli verso S.Donato e quelli di asfaltatura in un tratto di Via Cerretti che saranno completati appena possibile. L’intervento ha interessato la zona che è stato oggetto, nei mesi passati, dai lavori per la nuova illuminazione. Lavori importanti per i nostri cittadini. La somma impiegata è di circa 140.000 euro. Somma importante specialmente in questi momenti in cui le Amministrazioni hanno sempre meno risorse a disposizione. Anche per questo motivo i lavori in corso costituiscono un altro passo importante nella manutenzione delle strade comunali per garantire una maggiore sicurezza e percorrenza viaria ai nostri concittadini.”, conclude l’Assessore ai Lavori Pubblici Maurizio Lucchesi.

Fonte: Santa Maria a Monte - Ufficio Stampa

