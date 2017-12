Perde il controllo dell'auto: muore una 56enne. Gravemente ferito un uomo

Incidente mortale nella notte a Bagno a Ripoli. Intorno alle ore 1, in via di Rosano, il conducente di una Mercedes ha perso il controllo dell'auto per cause ancora da chiarire ed è finito in una scarpata contro un albero. L'uomo, un imprenditore fiorentino di 58 anni, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Ponte a Niccheri, ma la donna che viaggiava con lui, la convivente di 56 anni, è morta sul colpo. Sul posto i carabinieri che stanno ricostruendo l'accaduto.

