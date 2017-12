È tempo di bilanci per l'Asd Montelupo: "Un anno ricco di soddisfazioni"

L’arrivo delle festività natalizie con il Capodanno rappresenta sempre un momento di riflessione e di bilanci.

Per l’ASP Montelupo si chiude ancora una volta un anno ricco di soddisfazioni, non sono per gli importanti successi sportivi ottenuti, ma anche e soprattutto per i risultati sociali realizzati.

Tutto ciò a fronte di un lavoro duro, costante e sempre più impegnativo, che ci ha visti impegnati, TUTTI INSIEME, nel fare qualcosa di valido per le nostre ragazze e per i nostri ragazzi, e per tutte le donne e gli uomini che praticano un qualche sport nel nostro Palazzetto

A nostro avviso lo sport rappresenta in assoluto lo strumento migliore per educare, formare, e favorire l’integrazione e la solidarietà.

Nelson Mandela ha detto: “Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di ispirare. Esso ha il potere di unire le persone in un modo che poche altre cose fanno. Parla ai giovani in una lingua che comprendono. Lo sport può portare speranza dove una volta c’era solo disperazione”.

Il nostro proposito per il nuovo anno è proprio quello di riuscire sempre di più, ANCORA PIU’ INSIEME, a fornire strumenti efficaci nel migliorare la qualità della vita di tutti nel nostro territorio.

E’ con questo auspicio che auguriamo un Buon Natale e un 2018 pieno di felicità a tutte le atlete e gli atleti, ai soci, ai volontari, e alle famiglie della nostra grande “CASASP”.

Elio Canzano e il consiglio direttivo ASPD Montelupo

