Tenta di rubare nelle auto in sosta: arrestato

Stava tentando di rubare all'interno di due veicoli in sosta in via Brozzi nel pomeriggio di ieri. Ma proprio in quel momento è stato visto dai carabinieri che lo hanno fermato. A finire nei guai R.R., italiano classe 1971, residente a Firenze, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e la persona.

L'uomo stava forzando la portiera di alcune auto con una leva di ferro, ma è stato notato da una donna che ha avvertito i carabinieri. I carabinieri lo hanno dichiarato in arresto per furto aggravato. È sttao rilasciato ai domiciliari in attesa del rito per direttissima che si terrà oggi.

