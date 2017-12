Tre patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza in provincia di Prato. È il risultato dei controlli effettuati nel weekend dalla polizia stradale. In tutto sono stati fermati 25 guidatori.

Per i trasgressori sono scattati la denuncia, la sospensione della patente per almeno 1 anno e anche il sequestro dell'auto, che potrà essere confiscata a causa della violazione commessa.

