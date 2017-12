Volley, il Buon Natale della Folgore: "Serene feste"

La Folgore…..una saetta nel cielo ma anche una società sportiva, società che fa fare a tantissimi Giovani un’attività sportiva, giovani uniti nella ricerca del divertimento e che per arrivare ad esso ci mettono impegno e passione ma anche fisicità e preparazione e tutto questo è salute, salute vera nel corpo ma sopratutto nello spirito.

Poi ci sono i Dirigenti che corrono, mettono in campo la loro esperienza, si danno un gran daffare, cercano sponsor e solidarietà, fanno bella la palestra e le magliette, inventano manifestazioni, coppe e trofei e cercano comprensione e vicinanza ai loro lavori.

Ad incitare, a battere le mani, a soffrire, a gioire, sui gradini dei palasport poi ci sono i tifosi, gli amici della Folgore, i parenti di chi è sul parquet, i compagni di classe, i veri “passionari” della Folgore.

A far da tramite fra tutte queste componenti ci sono gli Allenatori, bravi quando la squadra vince, meno bravi quando non lo fa ma pur sempre “sul pezzo”. Un consiglio, un rimprovero, una pacca sulla spalla, un avvertimento tecnico, una spinta morale, un abbraccio finale e tanta passione e amore per quello che fanno, a volte ripagato ma a volte anche nò!

Ecco, questo è quanto può offrire la Folgore, badate non è poco!

A tutto questo…. UN AUGURIO DI TRASCORRERE SERENAMENTE LE FESTE

