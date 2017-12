In 800 al pranzo di Natale per gli indigenti alla basilica di San Lorenzo

Un pranzo di Natale per gli indigenti partecipatissimo nella basilica di San Lorenzo a Firenze, con l'oganizzazione della parrocchia, dell'arcidiocesi e della Comunità di Sant'Egidio. Si contano circa 800 persone che hanno partecipato, con oltre 100 volontari che hanno aiutato nel preparare e servire i pasti, oltre ad allestire i tavoli. Presente anche l'arcivescovo Giuseppe Betori, che stamani ha detto messa in cattedrale con un'omelia che si è soffermata sulla centralità dell'umanità in tempi di sfrenato consumismo.

