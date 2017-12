Addio ad Antonella Eleonora Buscalferri, medico anestesista dell'Aou Senese

La Direzione Aziendale, a nome di tutto l’ospedale Santa Maria alle Scotte, esprime profondo cordoglio per la scomparsa della dottoressa Antonella Eleonora Buscalferri, medico anestesista responsabile della Neuroanestesia Pediatrica dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. “Siamo profondamente rammaricati – ha detto Valtere Giovannini, direttore generale dell’Aou Senese – per aver perso una professionista seria e competente, sempre attenta alle esigenze del nostro ospedale e fortemente impegnata anche nella società civile. La sua passione per il lavoro, per la medicina, l’attenzione ai pazienti e il suo impegno quotidiano ci mancheranno molto. Siamo vicini alla sua famiglia in questo momento di profondo dolore”.

Fonte: Aou Senese

Tutte le notizie di Siena