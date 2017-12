Apericena di Natale OSC al Miravalle: parole, musica e beneficenza

L’iniziativa, organizzata dai ragazzi dell’Opera SpathaCrux Onlus, associazione giovanile no profit di promozione sociale finalizzata alla formazione delle nuove generazioni in materia di onesta partecipazione alla cosa pubblica, alla tutela del patrimonio artistico e culturale e alle attività caritative, si è tenuta sabato 23 dicembre presso la stupenda cornice del Miravalle Palace Hotel nel cuore del centro storico di San Miniato.

Gli onori di casa sono stati fatti dal Presidente dell’associazione Valerio Martinelli, che ha ringraziato i numerosi presenti per essere intervenuti e ha parlato dello scopo solidale della serata; infatti il ricavato, interamente devoluto all’Opera SpathaCrux Onlus grazie alla generosità del Miravalle Palace Hotel, è stato destinato in parte al sostegno delle comunità Cristiane in Turchia che vivono una situazione molto difficile, in parte ad altre attività caritative portate avanti dall’associazione.

L’iniziativa ha visto anche l’intervento di S.E.R Mons. Andrea Migliavacca Vescovo di San Miniato, che, oltre ad aver rivolto a tutti l’augurio di un Santo Natale, ha parlato del ruolo che l’Opera SpathaCrux Onlus gioca nella Diocesi e del legame tra quest’ultima e le comunità Cristiane in Turchia.

La serata è stata animata da un gioco a premi organizzato dai ragazzi dall’associazione, anche questo con finalità solidali, e dalla musica di Matteo Bizzarri e Giulio Cecchi.

Come momento conclusivo, sempre il Presidente ha rivolto a sua volta e a nome di tutta l’associazione, l’augurio di un sereno Natale ai partecipanti.

L’iniziativa è stata quello che prometteva di essere ed è riuscita ad incarnare lo spirito che caratterizza l’associazione: è stata un’occasione per fare del bene, stando bene insieme.

Fonte: Opera SpathaCrux Onlus

Tutte le notizie di San Miniato