Interviene l'elisoccorso Pegaso per l'incidente avvenuto nella mattina di Natale a Pietrasanta, in via Ponte Nuovo. Una moto e un'auto sono entrati in collisione alle 11.30 circa, pare frontalmente, causando il ferimento della persona a bordo della due ruote. Il 118 ha inviato l'eliambulanza, che ha provveduto al trasferimento del ferito all'ospedale di Cisanello a Pisa. La polizia municipale si è adoperata per i rilievi.

