In libertà l'attore Domenico Diele dopo l'incidente stradale mortale

L'attore senese Domenico Diele è tornato in libertà dopo sei mesi agli arresti domiciliari dopo l'investimento mortale della 48enne Ilaria Dilillo. Sono finiti i termini della custodia cautelare e il gup non ha accettato la richiesta del pm, che propendeva verso l'obbligo di dimora e firma in procura. L'incidente avvenne lungo l'autostrada del Mediterraneo, nel Salernitano. La donna alla guida dello scooter venne travolta e uccisa. Diele venne accusato di omicidio stradale con l'aggravante della guida con patente ritirata.

Tutte le notizie di Siena