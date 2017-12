Incidente stradale fatale per Lucio Monaci: andava alla festa dei Babbi Natale in moto

Una triste vicenda è avvenuta sotto questo Natale. Un 43enne, Lucio Monaci, è morto in moto nel comune di Cinigiano, nel Grossetano, dopo essersi scontrato con la sua moto contro un'auto lungo la strada del Cipressino. L'uomo si stava recando alla manifestazione Babbo Natale in Moto, che si sarebbe dovuta tenere a Castel Porrona. Durante il tragitto un'auto si è introdotta in strada e Monaci non ha potuto evitare l'impatto contro il posteriore del mezzo. L'urto è stato violento e i sanitari non hanno potuto fare nulla. Non sarebbe stato possibile chiamare l'elisoccorso Pegaso perché impegnato con un altro incidente. Le condizioni di salute erano al limite e purtroppo Lucio Monaci è spirato dopo un'ora. La polizia stradale è intervenuta per i rilievi.

