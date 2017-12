Muore 71enne nell'incendio in casa: tragedia nel Pratese

Una 71enne, Bruna Picchi, ha perso la vita nell'incendio divampato nella sua casa di via Fornaci a Poggio a Caiano. Questa notte dopo le 1.30 è avvenuto il tentativo di soccorso, purtroppo andato non a buon fine. Sul posto i vigili del fuoco di Prato, le ambulanze da Carmignano e da Lastra a Signa, oltre ai carabinieri. L'abitazione in fiamme era un terratetto. Il corpo della donna è stato trovata nel proprio letto, che viveva sola nella casa. Si pensa che il malfunzionamento della coperta elettrica abbia provocato la scintilla fatale. L'incendio ha danneggiato anche l'appartamento vicino, per cui è stato necessario evacuare anche un'altra persona.

