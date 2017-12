È morto mentre si era fermato al distributore di benzina per fare rifornimento alla sua auto: questa la tragedia di Giuliano Malloggi, 69enne di Cascina e da tempo residente a Montecatini Terme. Il fatto è avvenuto a Bientina, in via Del Polta. L'arrivo dei sanitari del 118 non ha potuto risolvere la situazione in quanto l'uomo era morto sul colpo. Presenti anche i carabinieri. Il magistrato di turno ha deciso di restituire la salma ai familiari per celebrare i funerali.

