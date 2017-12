Piogge in alta Toscana: allerta meteo gialla per Santo Stefano

Codice giallo per allerta meteo dovuto al rischio idrogeologico per l'alta Toscana nella giornata di domani, Santo Stefano, martedì 26 dicembre. Lunigiana, Garfagnana e territori a ridossi delle Apuane saranno colpiti da piogge. Osserviamo il bollettino meteo:

Oggi, lunedì, e domani, martedì, progressivo calo della pressione sul Mediterraneo occidentale per l'approssimarsi di una perturbazione atlantica, con afflusso di aria umida dai quadranti meridionali.

PIOGGIA: oggi, lunedì, deboli piogge sulle zone di nord-ovest con cumulati medi fino a 10 mm e massimi fino a 20 mm sui rilievi. Domani, martedì, piogge sparse, di debole o al più di moderata intensità, più frequenti e diffuse sulle zone di nord-ovest, in particolare a ridosso dei rilievi. Medi fino a 30-40 mm in Lunigiana, Garfagnana e a ridosso delle Apuane, con massimi localmente di 70-80 mm sui rilievi. In Versilia, pistoiese e pratese medi fino a 20-30 mm e massimi fino a 40-60 mm sui rilievi appenninici. Altrove medi fino a 10 mm e massimi localmente di 20-30 mm. Intensità oraria fino a 10-15 mm/h. Neve oltre 1500 metri.

TEMPORALI: nulla da segnalare

VENTO: oggi, lunedì, nulla da segnalare. Domani, martedì, intensificazioni dei venti dai quadranti meridionali con raffiche fino a 60-80 km/h sui crinali appenninici e in particolare sui versanti emiliano-romagnoli.

MARE: nulla da segnalare

NEVE: nulla da segnalare

GHIACCIO: nulla da segnalar

