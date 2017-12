Telecamere a Santa Croce: videosorveglianza e controllo targhe in via del Bosco

Tre telecamere per sorvegliare il comando della polizia municipale di Santa Croce in via del Bosco e non solo. L'installazione degli occhi elettronici, si legge sulle cronache locali, riguardano gli ingressi al comando e la lettura delle targhe dei veicoli in transito in strada. Altre tre telecamere, si afferma, giungeranno anche in piazza Matteotti, legate alla videosorveglianza. L'amministrazione comunale ha affermato di voler puntare esclusivamente alla sicurezza, in seguito ad alcuni episodi di vandalismi che si sono succeduti nel corso degli anni.