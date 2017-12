Tmm Pontedera, un Natale di lotta: anche Rossi in visita al presidio

Per augurare il buon Natale di persona, il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi è tornato nella sua Pontedera a far visita ai lavoratori in lotta della Tmm, dove 85 operai manifestano da agosto per non perdere il loro posto di lavoro. Come di consuetudine per questo periodo dell'anno, Rossi ha portato panettone e spumante. Ma in questo caso è il pensiero a contare più del dono: non si è scordato dei lavoratori in lotta, nonostante le lettere di licenziamento e la trattativa al momento saltata per una nuova proprietà. ci sono state visite ripetute anche dai lavoratori della Continental (che hanno portato una seconda stufa), da quelli della Novicrom, i rappresentanti del mercato di Pontedera e della lista civica di sinistra a Calcinaia 'Insieme per il bene comune'. Ultima ma non ultima, quella dei rappresentanti del gruppo Facebook 'Pontedera com'era', che hanno donato una bottiglia di vino dall'etichetta personalizzata: "All'ultimo Natale al freddo passato in fabbrica". Infine ieri è passato Babbo Natale in persona per rallegrare gli animi. In attesa di un 2018 che possa portare in dono la soluzione a questo caso ancora in sospeso.

Tutte le notizie di Pontedera