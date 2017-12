Vede il cane investito e si becca un pugno in faccia da uno sconosciuto

Oltre alla morte del proprio animale domestico, si è preso pure un pugno in faccia. Una scena da incubo, sulla quale indagano i carabinieri della compagnia di Signa, quella descritta dal quotidiano 'La Nazione'. Tutto sarebbe partito ieri, domenica 24 dicembre, a Campi Bisenzio. In via delle Betulle un furgone sta transitando e investe un pastore tedesco che passava in zona. Il cane rimane ferito gravemente e spira poco dopo. L'autista, un uomo di origine romena, si ferma per l'accaduto e nel frattempo giunte il padrone del cane, un cittadino cinese. Poi il momento di follia: un ventenne italiano vede la scena, perde le staffe per motivi ancora da chiarire e dopo aver chiesto chi fosse il padrone del cane tira un violento pugno in faccia al cinese. Con l'arrivo dei soccorsi del 118 e dei carabinieri, il giovane si è dileguato facendo perdere le proprie tracce. Grave la diagnosi del ferito: 7 punti di sutura e 10 giorni di prognosi. Nel frattempo si indaga per trovare il responsabile dell'assura aggressione.

