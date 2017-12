Visita di Natale al carcere di Massa per il sottosegretario Ferri

Il Sottosegretario di Stato alla Giustizia Cosimo Maria Ferri si è recato questa mattina all’interno della Casa di reclusione di Massa per porgere gli auguri di Natale al personale della Polizia Penitenziaria in servizio ed ai detenuti.

Ferri ha ringraziato il personale per il prezioso lavoro, costante, professionale, umano , ha rivolto un pensiero anche alle famiglie del personale che durante i giorni di festa non possono condividere alcuni momenti importanti con chi è di turno all'interno delle strutture Penitenziarie.

Ferri ha poi girato nelle sezioni dove si trovano i detenuti intrattenendosi per gli auguri e si è fermato con una delegazione della sala teatro dove ha offerto il panettone natalizio. Oggi presso l'istituto massese si trovano 178 detenuti e circa il 70 per cento e' impegnato in attività all'interno utili per il percorso rieducativo.

È evidente, ha detto Ferri, come nei giorni di festa in questi luoghi si crei maggior solitudine non solo per i detenuti ma anche per i loro familiari. Al termine della visita il sottosegretario si è recato presso la Caritas di Marina di Carrara dove "ha ringraziato i volontari e Don Cesare per lo straordinario lavoro di accoglienza, di solidarietà, di umanità che svolgono verso la collettività, un impegno costante che consente a chi si trova in difficoltà di avere punti di riferimento certi.

Ha aggiunto Ferri: "I volontari svolgono questo servizio con entusiasmo, con umiltà, con amore e dobbiamo essere tutti loro grati. I giorni di festa in luoghi diversi tra loro, ma indicativi per capire quanto persone si trovino in difficolta, sole, e spinte dallo spirito di ripartire, ma quanto sia importante trovare punti di riferimento, motivazioni, speranza".

