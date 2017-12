Agraria Montalbano compie 10 anni e fa il punto della situazione

Un anno, questo 2017, importante per l’Agraria Montalbano perché segnava il 10° anno di attività in un settore difficile come quello per i servizi all’agricoltura ma anche con tante difficoltà per l’economia rurale della zona per le aspettative di ripresa.

Un anno in cui il clima ci ha ricordato che la natura offre tanto ma anche può riprendersi molto in pochissimo tempo. L’inizio dell’anno con un semi inverno e una primavera molto secca e precoce, tagliati da una gelata tardiva ( il 27 aprile) che ha messo in ginocchio tantissimi viticoltori della zona; e a Maggio, Agraria Montalbano proponeva una risposta tecnica, risultata intelligente nel tempo. Poi, un’estate caldissima e arida, praticamente senza piogge. E, ancora una volta, abbiamo dato risposte agli agricoltori su come lottare contro lo stress delle piante da siccità. Arrivati a settembre, parte – con anticipo - la vendemmia, che impegna anche il nostro staff con prove enologiche e assistenza in campo e poi, a ottobre, la grande festa di MASTROZUCCA, altro notevole impegno per i nostri preziosi collaboratori ma anche un grande successo, grazie alla importante presenza delle associazioni di volontariato come gli Amici del Trattore di Lamporecchio e a molte aziende agricole e artigiani del territorio.

Quale modo migliore per festeggiare il nostro decimo anno di attività? Ma è finito l’anno? No, Ecco novembre e la stagione delle olive, ricca di prodotto e di qualità. E, infine, dicembre, mese in cui abbiamo rinnovato il nostro impegno solidale in supporto agli Amici del Trattore di Lamporecchio che, per la seconda volta in un anno, hanno raccolto la sfida e hanno portato un forte contributo in foraggi e mangimi ad aziende agricole delle zone terremotate del Centro Italia dimostrando il grande cuore dei lamporecchiani e delle genti del Montalbano. Un anno difficile il 2017, per l’economia in generale e per le difficoltà che aumentano nella vita di tutti i giorni, ma che ha dato anche soddisfazioni dal punto di vista tecnico, con la presenza di convegni significativi in zona e l’aumento di aziende agricole che hanno scelto la qualità e la difficoltà di fare agricoltura biologica e hanno trovato nell’Agraria Montalbano tutte le risposte utili alle loro esigenze tecniche. Per il 2018 abbiamo nuove proposte e tanta voglia di fare, lo stesso entusiasmo di quando abbiamo cominciato ma anche più esperienza, tanta voglia di imparare ma anche chiarezza nelle proposte tecniche ed economiche

Fonte: Ufficio Stampa

