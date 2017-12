Al via i lavori nella scuola media Giovanni da Verrazzano a Greve

Per la giunta Sottani prende avvio una stagione di grandi opere nell’edilizia scolastica e per il miglioramento strutturale ed energetico della scuola secondaria di primo grado di Greve. Sono appena partiti i lavori di riqualificazione della scuola media Giovanni da Verrazzano. Si tratta del primo intervento di consolidamento strutturale e sistematico dalla costruzione dell'edificio, avvenuta nella seconda metà degli anni '60, ed è realizzato grazie ai finanziamenti ottenuti dal Comune e stanziati dal governo nell'ambito del bando pubblico per la riqualificazione delle periferie. L'intervento di restyling mira alla riqualificazione ambientale della scuola situata nel centro di Greve e frequentata da circa 300 studenti. L’investimento, dell’importo complessivo pari a 700mila euro, è finalizzato al risparmio energetico e al rifacimento di varie aree ed elementi strutturali della scuola.

“Per migliorare le prestazioni energetiche della scuola – spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Stefano Romiti - realizzeremo una nuova copertura della scuola con l'impiego di materiale isolante, provvederemo al rifacimento degli intonaci esterni e alla tinteggiatura dell'edificio, il progetto prevede anche il consolidamento del muro nella parte retrostante del plesso e la riasfaltatura dei piazzali esterni”. Per quanto attiene agli spazi interni, la riqualificazione interessa le aule che saranno insonorizzate mediante l'utilizzo di pannelli fonoassorbenti. L'opera comprende anche la sostituzione delle porte interne e dei maniglioni di sicurezza, la tinteggiatura degli ambienti, parallelamente avvieremo il percorso di verifica sismica per la messa in sicurezza dello stabile.

“Il progetto è stato finanziato dallo Stato nell'ambito del progetto integrato presentato dalla Città Metropolitana - precisa il sindaco Paolo Sottani - per la formulazione del progetto ha fornito un ausilio prezioso il lavoro svolto da Matteo Randazzo nell’ambito della propria tesi di laurea della Scuola di Architettura dell'Università degli Studi di Firenze”.

Altro lavoro in corso è quello che punta alla risistemazione della copertura della scuola dell’Infanzia Zanobi di Strada in Chianti, nella sezione danneggiata dal maltempo e isolata nella parte corrispondente all’interno per motivi di sicurezza. Le raffiche di vento che si erano abbattute sull’edificio alcuni giorni fa avevano determinato un danno al salone della scuola che non presenta alcun problema strutturale. Il Comune di Greve concluderà l’intervento nell’arco di pochi giorni, prima della riapertura della scuola e del rientro dalle vacanze natalizie.

Fonte: Ufficio Stampa ASSOCIATO DEL CHIANTI FIORENTINO

