Cade in un dirupo, grave escursionista 76enne

Un 76enne è rimasto gravemente ferito in seguito a una caduta in un dirupo a Terranuova Bracciolini. L'uomo stava facendo un'escursione in un bosco della zona. per soccorrere l'uomo sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, insieme ai vigili del fuoco, hanno tratto l'uomo in salvo. Il 76enne è stato trasportato a bordo dell'elisoccorso Pegaso al Policlinico le Scotte di Siena. I medici hanno riscontrato diversi traumi gravi, un trauma toracico, facciale e spinale, ma l'uomo non è in pericolo di vita.

Tutte le notizie di Terranuova Bracciolini