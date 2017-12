Circolo Tennis Villanova i risultati dei campionati giovanili

Tre 'colpacci' del Circolo Tennis Villanova negli ultimi turni del 2017 dei campionati giovanili. Ha iniziato, nel Grande Slam, l'Under 13 'B' maschile espugnando il campo del Tc Le Signe col risultato di 2-1. Il portacolori del club locale Mario Mohamed aveva, comunque, guadagnato il primo punto in singolare a spese di Antonio Saccone per 6/1 6/2. Tuttavia il suo compagno di squadra Cosimo Filippini cedeva il secondo singolare all'avversario in forza alla società ospite Leonardo Pagliai 4/6 3/6. Poi, nella sfida determinante di doppio, Mohammed e Filippini si arrendevano alla coppia villanovese Saccone-Pagliai 5/7 3/6.

Sempre nel Grande Slam, l'Under 15 maschile aveva la meglio in trasferta con la Polisportiva 2a Prato per 2-1. Nell'incontro d'apertura, l'atleta di casa Alessio Betti perdeva con Brando Raspanti 1/6 1/6; invece Matteo Francioso regolava Duccio Profeti 6/1 6/0. Nel doppio, però, nonostante l'incitamento del pubblico amico, Emanuele Manetti e Mattia Gelli venivano piegati dal duo Raspanti-Guido Salvi 1/6 5/7.

Nell'Open, quindi, è arrivata la terza vittoria esterna, di nuovo per 2-1, grazie all'Under 11 misto e ai danni dell'Empoli Tennis School. Sono bastati il primo singolare, dove Irene Mancini è stata superata da Alice Fabbri 2/6 6/3, e il doppio, in cui Vittoria Banti-Vittoria Giraldi hanno capitolato con Alice Fabbri-Lorenzo Cipriani, per aggiudicarsi il derby. Il secondo singolare, viceversa, era incamerato dalla giocatrice empolese Margherita Marinai che prevaleva su Cipriani per 7/6 2/6 9/7.

