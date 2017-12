I Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenuti nel Comune di San Miniato, in Via Capocavallo, per l'incendio di un elicottero privato da due posti fermo in un'area privata in mezzo ad un campo. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per le indagini del caso.

Al momento non si esclude l’azione dolosa.

Notizia in aggiornamento

Tutte le notizie di San Miniato