Gelli e Nardini (PD) rispondono a Forza Nuova su presepe Zappolini

Un presepe che è una critica ai movimenti neonazisti, neofascisti e violenti è quello realizzato da don Zappolini a Perignano, che da anni lancia messaggi ben precisi con i suoi presepi.

"Il presepe realizzato da Don Armando Zappolini è, come ogni anno, espressione del suo impegno sociale, esempio di quella Chiesa di cui Papa Francesco rappresenta l'esempio più autorevole. Vergognose le parole di Forza Nuova che lo accusano di aver dissacrato la natività e di averla strumentalizzata per fini politici" - il Deputato pisano Federico Gelli e la Consigliera Regionale Alessandra Nardini commentano così il presepe di Perignano, opera del fondatore di Bhalobasa e presidente del Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza, nuovamente attaccato da Forza Nuova.

"Da anni, in occasione del Natale, Don Armando reinterpreta il presepe lanciando importanti messaggi di attualità: la lotta contro il gioco d'azzardo, la battaglia di civiltà per l'approvazione della nuova legge sulla cittadinanza, la drammatica strage di bambini nel mondo, e quest'anno la forte preoccupazione per i pericolosi rigurgiti nazifascisti e discriminatori che si stanno riaffacciando nel nostro Paese. Non possiamo che ringraziarlo per la costante attenzione ed il costante impegno che dimostra, unendoci alla sua denuncia contro il blitz neofascista avvenuto a Como ed esprimendogli la nostra solidarietà per il nuovo attacco subito da Forza Nuova. Coloro i quali soffiano ogni giorno sul vento dell'odio, della paura e dell'intolleranza, non possono certo ergersi a supremi difensori dei valori cristiani. Valori che Don Armando, sognatore con i piedi nel fango e costruttore di ponti, mette in pratica ogni giorno."

