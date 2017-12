Incidente in via Petrarca a Empoli, tre feriti lievi tra cui un bambino

Alle 17.30 circa si è verificato un incidente stradale di un auto in viale Petrarca ad Empoli all'altezza della ESSO causato dalla perdita di aderenza dell'auto che ha urtato 2 auto parcheggiate. Sono 3 i feriti: 2 adulti e un bambino di 4 anni. Tutte e tre le persone coinvolte, tra cui il piccolo, sono ferite in modo lieve, tanto che nessuno è stato ricoverato in pronto soccorso.

La conducente e madre del bimbo è E.R. 38enne residente a Vinci. Sono intervenute l'auto medica di Empoli, e 2 ambulanze della Misericordia di Empoli oltre ai vigili del fuoco ed alla municipale.

