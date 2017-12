Per i 70 anni della Costituzione ANPI festeggia alla Pizzeria del Rifugiato

Mercoledì 27 Dicembre 2017 ricorrono 70 anni dalla promulgazione della nostra Costituzione.

La Presidenza dell’ANPI di Pistoia, promotrice della Rete Antifascista Pistoiese, intende ricordare in modo festoso e conviviale questo evento, che diede inizio alla storia della nostra Repubblica Democratica, invitando i propri iscritti o simpatizzanti e chiunque desideri ricordare questa importante ricorrenza civile a ritrovarsi alle ore 20 alla "Pizzeria del rifugiato", ubicata nella canonica della Parrocchia di Vicofaro, che dalla scorsa estate è diventata un luogo simbolo della difesa dei diritti universali. Il costo della serata è, come di norma, a offerta libera, anche se la pizzeria sarà aperta in via eccezionale di mercoledì in occasione di questo nostro evento.

Dopo la pizza, preparata e servita da alcuni giovani migranti che hanno frequentato un corso di panificazione, inaugureremo la Tombola della Costituzione e ci faremo gli auguri per il nuovo anno.

Fonte: ANPI di Pistoia

