I risultati del viavaio biancorosso

U18 Regionale azzurro

Use Sesa-Calenzano 73-48

Use Sesa

Carpignani 19, Kamal 10, Iuliucci 5, Cammilli 4, Xhindoli O. 4, Turchi, Marconcini 2, Xhindoli E., Giovannetti 3, Bulleri 10, Graziano 10, Bucci 6. All. Pagliai

Under 15 Regionale

Use Sesa-Vitus Certaldo 69-38

Use Sesa

Lepori 8, Dianda 11, Panchetti 4, Leporatti 13, Borsini 6, Fioravanti, Rovai, Masotti 2, Palatresi 25, Rustioni, Sabatini. All. Cappa

Under 14 Regionale

Valdera-Use Sesa 80-48

Use Sesa

Scalzo Iacopo 2, Pepe 24, Basili 5, Juan 6, Pistolesi 8, Candioti 2, Bondi 1, Scalzo Niccolò, Francini, D'Elios, Morelli, Scali. All. Freschi M. (ass. Freschi L.)

Under 13 bianco

Pool Use-Castelfranco Frogs 32-59

per Pool Use sono scesi in campo

Atendido, Piccini, Conte, Gronchi, Pucci, Masi, Guidetti, Vincelle, Cei, Ciardi. All. Calandra

Under 16 femminile

Pf Firenze-Use Scotti Rosa 33-61

Use Scotti Rosa

Ruffini 13, Cinelli 2, Alderighi 4, Francalanci 18, Pelagotti, Abdyli, Vezzi 11, Basile 2, Lepori 2, Petroni 2, Bellantoni 7, Calugi ne. All. Cioni

