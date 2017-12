Un assegno da 1970 euro al reparto di Pediatria grazie a 'La Partita del Cuore'

La mattina di domenica 24 dicembre è stata effettuata la donazione, destinata al reparto di Pediatria dell’Ospedale di Livorno, dei proventi raccolti con 'La Partita del Cuore', giocata allo stadio Armando Picchi di Livorno lo scorso 22 maggio 2017 in ricordo di Andrea Faina e Jacopo Pieri, con in campo Star dello Sport contro Artisti & Friends. Un grande assegno con la cifra di 1970 euro è stato consegnato al primario del reparto Fabrizio Gadducci, il quale ha accolto la delegazione nella ludoteca di Pediatria e spiegato che i fondi saranno utilizzati per acquisire apparecchiature funzionali al miglioramento della vita dei bambini nel reparto stesso.

Con Dario Ghiselli, organizzatore de 'La Partita del Cuore', c’erano Antonio Faina e Andrea Pieri, padri di Andrea a Jacopo, nonché alcuni volti famosi che erano presenti in campo il 22 maggio al Picchi: Leonardo Fiaschi, Mauro Martelli e Marco Lombardi.

Fonte: Uisp Promosport

