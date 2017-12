Valentina Alderotti del TNT syncro è in nazionale

Gratificazioni in serie per il T.N.T. Empoli negli ultimi giorni dell'anno. Dopo che a Livorno, nella Coppa Caduti di Brema, la stella del nuoto Linda Caponi ha realizzato sui 400 stile un tempo con cui si sarebbe piazzata quarta agli europei invernali di Copenaghen, la reginetta del syncro Valentina Alderotti è entrata nella squadra nazionale Juniores a pieno titolo. La portacolori della società di via delle Olimpiadi è infatti stata convocata dal commissario tecnico azzurro Patrizia Giallombardo e dai suoi assistenti per effettuare un ciclo di allenamenti collegiali dal 2 al 13 gennaio 2018 in una piscina di Savona con altre diciannove atlete di tale categoria. Le sedute si terranno soltanto nel corso delle mattine, mentre la sede del raduno sarà presso un hotel di Albissola. L'empolese Valentina Alderotti è l'unica selezionata della Toscana, a riprova della considerevole qualità raggiunta dal club biancazzurro anche nella disciplina del sincronizzato.

Fonte: Team Nuoto Toscana-Ufficio Stampa

