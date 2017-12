1° Multithlon CONI - Scuola a 'La Cattedrale'

Lo scorso 21 dicembre, l’edificio denominato “La Cattedrale” nell’area ex-Breda di Pistoia, ha ospitato l’ottima riuscita della “prima” edizione dell’iniziativa “Multithlon CONI - Scuola”, manifestazione ideata e promossa dal Coni Provinciale di Pistoia con la collaborazione delle società sportive aderenti, e rivolta alle scuole primarie della provincia, una “kermesse” che per questa prima volta è stata riservata alle classi quarte e quinte e che ha visto l’adesione di un buon numero di classi di ben cinque plessi scolastici della città per un totale di circa 300 alunni. Manifestazione unica nel suo genere, che per regolamento ha previsto una gioiosa competizione tra i bambini partecipanti, i quali hanno dovuto praticare tutte le discipline sportive presenti che erano state loro assegnate, acquisendo, per ciascuna prova, un punteggio che ha contribuito a formare la classifica. Le undici discipline presenti, atletica, basket, futsal, hockey, karate, kung-fu, pattinaggio, scherma, tennistavolo, tiro a segno e volley, a ciascuna delle quali era stato attribuito uno spazio nello splendido edificio della Cattedrale, hanno accolto a rotazione una classe per volta per circa mezz’ora, facendo svolgere degli esercizi ai bambini e attribuendo, appunto, a ciascuno un punteggio a fine prova.

“La nostra idea è stata quella di far provare tutte le attività ai bambini” ha dichiarato la delegata provinciale Vittoriana Gariboldi “al fine soprattutto di farli divertire, nell’intenzione di far loro conoscere anche sport che non praticano, e devo dire che il risultato è stato ben oltre le aspettative, tutti i bambini hanno dimostrato curiosità ed interesse a praticare tutte le attività con allegria, una più ampia festa dello sport in cui abbiamo inserito una sana competizione” continua la delegata “il regolamento lo abbiamo studiato perché non volevamo che ci fossero dei “vuoti” per alcune discipline, ma la curiosità e la voglia di provare tutto ha fatto comunque da padrona, se gli sport da provare fossero stati di più, avrebbero fatto anche questi” prosegue “il mio primo ringraziamento è verso l’amministrazione di Pistoia, il Sindaco e soprattutto l’assessore allo sport Gabriele Magni, per la concessione gratuita dello spazio della Cattedrale, favolosa cornice per un’iniziativa come questa, ringrazio le scuole che hanno partecipato con le loro classi e le società sportive che hanno collaborato con molto impegno, senza le quali non sarebbe possibile attuare iniziative come questa, e ringrazio inoltre i miei collaboratori che si sono adoperati tantissimo per questa manifestazione, ci abbiamo lavorato molto e anche se alcune cose sono da migliorare, l’ottima riuscita ci ripaga del lavoro fatto, e spero di poterla ripetere presto”

