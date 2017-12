Alienazione immobili Invimit, Amato (AL): “In svendita salvo quelli di Via dei Pepi”

Questo è l'intervento di Miriam Amato, consigliera di Alternativa Libera, sulla vendita di immobili inseriti nel Piano delle Alienazioni a INVIMIT

“Una mole di alloggi venduta in blocco ad Invimit, con un ribasso del 13%, per un totale di 13.500.000,00 euro, di cui vedremo solo 3.400.000,00 subito, mentre il resto finirà in un fondo che, in caso di plusvalenze, ripartirà gli utili, altrimenti rimarranno nel fondo e solo fra 20 anni si ripartiranno gli utili: al Comune spetterà solo il 3% di quello che sarà il valore del fondo stesso, quindi 9.000.000,00 dal destino incerto.

Così gli alloggi di via Beata Umiliana, che la Regione aveva valutato 2.500.000,00, ora vengono venduti a 900.000,00 euro, meno della metà, i cui fondi dovranno essere destinati agli alloggi Erp.

Altri alloggi di via del Romito hanno i proventi destinati al sociale. Peccato che, ad oggi, non c'è tracciabilità di quanto e per cosa verrà destinato al sociale da questa vendita. Ho presentato un ordine del giorno per fare chiarezza, ma è stato bocciato. Così come è stato bocciato l'ordine del giorno, con il quale chiedevo di non inserire nei futuri piani delle alienazioni gli alloggi che sono stati assegnati in passato come Erp, e di lasciarli per l'edilizia popolare.

Il PD se ne lava le mani, presentando un odg con MDP, chiedendo di destinare soldi nel sociale e nell'ERP, evidentemente non si sono accorti che lo devono fare per vincoli propri agli immobili stessi, almeno per i due casi citati.

Inoltre si è parlato in aula di alloggi in pessimo stato, cosa non confermata dalle schede tecniche. Infatti, per esempio, risultano in stato ordinario gli alloggi in via della Carraia (4), via dello Sprone (1), via di Soffiano (1), via Toselli (1), via Bolognese (3), via Gemignani (2), via Bandinelli (1), via Beata Umiliana (12), via Bolognese (2) , via San Agostino (1). Mentre altri non sono stati neanche visionati, ma sulle schede tecniche c'è scritto che lo stato di manutenzione si presume mediocre.

Inoltre molti di questi alloggi erano stati assegnati come alloggi ERP. Due sono le cose: o si assegnano alloggi non a norma. Oppure lo stato non era così fatiscente.

Insomma, ancora il patrimonio dei fiorentini alla mercé del mercato immobiliare. D'altronde il Sindaco si è sempre dimostrato un abile promoter”.

Fonte: Comune di Firenze- Ufficio Stampa

