C.R. Toscana, eletti il Consigliere Federale e il Vice Presidente della Lega Nazionale Dilettanti

Si è tenuta oggi, mercoledì 27 Dicembre, presso il Palazzetto del Centro Tecnico Federale di Coverciano a Firenze, l’Assemblea Straordinaria Elettiva del C. R. Toscana per la designazione di un candidato alla carica di Consigliere Federale e per la designazione di un candidato alla carica di Vice Presidente della Lega Nazionale Dilettanti sulla base dell’area territoriale di appartenenza (Area Centro).

Alla presenza (comprese le deleghe) di 400 società (il 71 per cento) sulle 563 aventi diritto e di 12 non aventi diritto al voto, sono stati designati all’unanimità Giuseppe Caridi quale Consigliere Federale Area Centro, e Francesco Franchi quale Vice Presidente della Lega Nazionale Dilettanti per l’Area Centro.

Al tavolo della presidenza sedevano Sauro Falciani segretario del CRT, Giulio Ivaldi presidente CR Liguria, Giuseppe Caridi consigliere Federale, Paolo Mangini presidente CRT, Cleto Zanetti presidente dell’Assemblea, Enrico Gabbrielli Coordinatore Federale Regionale SGS, Vittorio Bini presidente CRA, Luciano Casini presidente CR Aiac, Vincenzo Sabatini Rappresentante regionale AIC, Fabio Angelini segretario regionale SGS.

All’inizio dei lavori è stato osservato un minuto di raccoglimento per Fabio Bresci, compianto vicepresidente Area Centro della LND. Dopo gli applauditi interventi del presidente Mangini, del presidente Ivaldi, di Caridi e Franchi e di alcuni presidenti di società, le votazioni all’unanimità e in forma palese dei designati Caridi e Franchi.

Fonte: Ufficio Stampa

