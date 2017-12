Capannori, stop ai veicoli inquinanti e all'accensione dei caminetti

Il Comune di Capannori, a seguito di una comunicazione di Arpat, oggi (mercoledì 27 dicembre) ha emesso una nuova ordinanza a tutela della qualità dell'aria. Fino alle ore 19.30 di oggi (mercoledì) non possono circolare le autovetture diesel euro 0, euro 1 ed euro 2 e i veicoli merci euro 0, euro 1 ed euro 2.

Inoltre fino alle ore 24 di oggi (mercoledì) non si possono accendere gli impianti domestici di riscaldamento alimentati a legna, come i caminetti. Il divieto non riguarda le stufe a pellet, gli impianti ad alto rendimento termico e quelli che rappresentano l'unica fonte di riscaldamento dell'abitazione. Il provvedimento non riguarda nemmeno le case poste a una quota di altitudine di oltre 200 metri.

Il provvedimento rientra nelle misure del Piano di azione comunale

Fonte: Comune di Capannori- Ufficio Stampa

