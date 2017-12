Chiude la UTIC Geriatrica, Petraglia e Pillozzin: "Scelta senza futuro quella di Careggi"

Careggi, chiude la UTIC Geriatrica: "Scelta senza futuro quella di Careggi. Ma quello che più preoccupa è il silenzio della Saccardi", dichiarano Petraglia e Pillozzi (Sinistra Italiana - Lista Liberi e Uguali)

"Decisamente poco lungimirante la scelta della direttrice di Careggi di chiudere la UTIC Geriatrica dell'AOU Careggi", così la senatrice di Sinistra Italiana (Lista Liberi e Uguali), Alessia Petraglia, e la segretaria di Sinistra Italiana Firenze, Serena Pillozzi commentano la notizia dell'imminente chiusura dell'Unità di Terapia Intensiva Geriatrica dell'ospedale universitario fiorentino.

"Il sistema regionale toscano aveva delle eccellenze che permettevano di prendersi carico in toto del paziente: oggi, dopo la chiusura della Stroke Unit e Tossicologia, si decide di chiudere un ulteriore reparto di alta specializzazione. Letteralmente travolti da una Riforma Sanitaria che non condividiamo. Una scelta miope: mentre la nostra società diventa più anziana, a Careggi si chiude una struttura che prende in carico gli anziani e si occupa della qualità della loro vita. Non dimentichiamo mai l’essenza primaria della medicina, ossia il prendersi cura in toto di un paziente e non solo di una parte. Forse la direttrice generale di Careggi e l’assessore Saccardi pensano che gli anziani debbano essere curati solo negli hospice magari gestiti solo da privati?"

Alessia Petraglia e Serena Pillozzi (Sinistra Italiana - Lista Liberi e Uguali)