Coppa Brema, grande prestazione della Futura Club

Una splendida prestazione corale quella della Futura Club i Cavalieri ha attutito in maniera sensibile al consueto divario tecnico tra le grandi società natatorie della regione.

Il Team pratese coglie uno splendido terzo posto nella classifica femminile e l’undicesimo posto nella classifica maschile della fase regionale del campionato italiano invernale a squadre che testimonia il consistente tasso tecnico raggiunto e la capacità di tenere alti i colori sociali anche nei contesti più prestigiosi con così pochi atleti partecipanti.

Si è svolta a Livorno la manifestazione sportiva denominata “Coppa Brema” vero e proprio campionato italiano invernale a squadre di nuoto intitolato alla memoria dei 7 nuotatori della nazionale, che persero la vita nel disastro aereo nell’anno 1965, diretti al meeting di Brema, uno dei più prestigiosi eventi natatori della stagione.

In questa manifestazione le migliori squadre regionali si contendevano il primato su gare individuali in tutte le discipline natatorie. La compagine laniera si è dimostrata ancora una volta ai vertici nel settore femminile e conferma le posizioni nel settore maschile, la società ha riconfermato in maniera netta la sua permanenza scavalcando prepotentemente altre squadre passando di diritto quale terza squadra in regione dietro a Nuoto Livorno e Florentianuotoclub.

Non sono mancate le cosiddette ciliegine sulla torta in questa intensa giornata di gare alla Piscina Bastia di Livorno ossia alcune perle personali degli atleti di punta.

Origlia Gioele Maria, protagonista di un denso programma, si è espressa ad alti livelli giungendo prima sia nei 200 stile che nei 100 farfalla, seconda sia nei 50 che nei 100 stile libero, risultati significativi a livello nazionale e conferma che i primi mesi di lavoro della stagione sono stati produttivi, oltre al fondamentale apporto nelle staffette.

Eccellenti anche i crono ottenuti da Borelli Vittoria nelle sue quattro gare individuali: seconda nei 100 rana, quarta nei 200 rana, quinta sia nei 200 che nei 400 misti, Puccianti Virginia decima nei 200 farfalla, Donato Agnese nona nei 200 dorso e decima nei 100 dorso e Ciampi Arianna ottava nei 400 stile e nona negli 800 stile libero.

Ottimi anche i risultati delle staffette femminili nella 4 x 100 stile e nella 4 x 100 misti dove la rappresentativa pratese si classifica rispettivamente terza e quarta. Questi ottimi risultati della squadra femminile ha permesso la scalata della classifica passata dalla quarta posizione dello scorso anno alla terza di questa edizione.

Ottime anche le prestazioni della squadra maschile che partecipava a questa importante manifestazione riservata a squadre assolute con un gap molto importante, l’età e l’inesperienza, ma nonostante ciò hanno contribuito al buon raggiungimento in classifica tra le squadre maschili.

L’atleta più grande, si fa per dire, Assilli Alessio giunge quarto nei 100 stile, sesto nei 200 stile, ottavo nei 200 rana e undicesimo nei 100 farfalla, a seguire ottimi anche i crono di Federighi Francesco arriva settimo nei 200 farfalla, tredicesimo nei 100 farfalla, quindicesimo nei 400 misti e diciottesimo nei 200 misti, Magni Gabriele nono sia nei 100 che nei 200 dorso, tredicesimo nei 1500 stile e quindicesimo nei 400 stile e Vannucchi Cristiano quindicesimo nei 50 stile. SI classificano none entrambe le staffette maschili nella 4 x 100 misti e nella 4 x 100 stile libero.

Questi i risultati per chiudere un 2017 in grande spolvero per affrontare gli impegni del nuovo anno con grande determinazione e coraggio.

“Siamo riusciti a migliorare ulteriormente lo score della scorsa edizione, posso ritenermi soddisfatto anche perché abbiamo superato società che hanno alla rassegna con un organico ben più ampio del nostro” ha commentato il Coatch Alessandro Castagnoli “le ragazze ad esempio hanno totalizzato 373 punti in più rispetto allo scorso anno. Non sono numeri da poco. Le potenzialità ci sono tutte, dobbiamo soltanto continuare ad allenarci duro e con costanza”.

I primi a tornare a gareggiare saranno Alessia Gori, Enrico Formichetti, Edoardo Gori, Ginevra Fissi e Virginia Branda della categoria Ragazzi, allenati da Fabio Cardini, che parteciperanno al Memorial Chiara Giavi di Montebelluna il 5 e il 6 Gennaio prossimo.

