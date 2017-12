Due incidenti in meno di un'ora in via Sanzio a Empoli

Alle 17.10 e alle 17.45 in via Raffaello Sanzio due diversi incidenti hanno coinvolto tre persone. Sul posto la Polizia Municipale e le ambulanze della Misericordia di Empoli. Nel primo incidente un motorino si è scontrato contro una vettura. Il conducente è finito a terra ed è stato portato al pronto soccorso in codice giallo.

Nel secondo incidente, di cui non sono ancora chiare le dinamiche, due pedoni sono stati investiti, e come nel caso precedente, i feriti sono stati trasportati in pronto soccorso in codice giallo. Nessuno dei coinvolti è in pericolo di vita.

Sul posto la Polizia Municipale sta effettuando i rilievi del caso.

