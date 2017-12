Gruppo PD: “Agevolazioni su IMU, Cosap e Tari. Nessun aumento di tariffe”

“Abbiamo approvato, in Consiglio comunale, modifiche importanti che portano agevolazioni su IMU, Cosap e Tari – sottolineano i consiglieri del gruppo PD con il presidente della Commissione Affari Generali, Organizzazione, Bilancio e Tributi Luca Milani – e che puntano molto sui bisogni dei fiorentini. Sono atti importanti e propedeutici per l'approvazione delle delibere per il bilancio di previsione 2018 del Comune di Firenze. Per quanto riguarda la delibera sulle aliquote IMU, per l'anno 2018, sono state mantenute tutte le attuali agevolazioni per i prossimi tre anni con l'aggiunta delle agevolazioni per gli immobili non abitativi occupati abusivamente, con imposta ridotta allo 0,46%. Sulla Cosap, l'imposta per l'occupazione del suolo pubblico, sono stati confermati i canoni dello scorso anno ma sono state aggiunte le riduzioni Cosap per quegli esercenti che espongono le locandine dei quotidiani, per incentivare e dare aiuto alla carta stampata: 30% nel 2018, 70% nel 2019, per arrivare a zero. E' stata, inoltre, decisa l'esenzione dal pagamento per gli artisti di strada che si esibiscono fuori dal Centro Unesco e per gli esercenti che si impegnano ad installare una nuova fattispecie di tavolini all'aperto con un impatto visivo e di occupazione più consono al nostro patrimonio architettonico. Queste facilitazioni si aggiungono alla riduzione della Cosap per le edicole che era stata già deliberata. Sono stati esclusi, completamente, dai canoni i patti di collaborazione tra cittadini ed amministrazione per eventi ed attività. Infine, sulla Tari, la raccolta dei rifiuti – concludono i consiglieri del Partito Democratico – vengono mantenute le tariffe dello scorso anno”.

Fonte: Comune di Firenze- Ufficio Stampa

